دورانت: الفريق الأمريكي يود تكريم الراحل برايانت في الأولمبياد

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(رويترز) - قال كيفن دورانت لاعب بروكلين نتس إن جينات كوبي برايانت متأصلة في الفريق الأمريكي لكرة السلة وسيتطلع لتكريم أسطورة لوس انجليس ليكرز الراحل باللعب في أولمبياد طوكيو هذا العام.

وتوفي برايانت، بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات والفائز بذهبية الأولمبياد مرتين، العام الماضي عن عمر 41 عاما في حادث تحطم مروحية برفقة ابنته وسبعة أشخاص آخرين في صدمة لعالم الرياضة ودخل قطاع كبير من الجماهير في حداد.

ويقود دورانت، أفضل مسجل بالفريق الأمريكي في أولمبياد ريو 2016 ولندن 2012، تشكيلة من 12 لاعبا بهدف تحقيق الميدالية الذهبية 16 للولايات المتحدة في كرة السلة عند انطلاق الأولمبياد في 23 يوليو تموز.

وأبلغ دورانت الصحفيين ”تطلعنا جميعا إلى كوبي برايانت وكنا نشاهده مثل الأطفال وهو يلعب وجيناته متوطنة في اللاعبين وعلمنا كيف تكون الرياضة وأخلاقيات العمل“.

وأضاف ”اليوم ليس معنا ونريد جميعا تكريمه لما تعلمناه منه باللعب بهذا الشغف والطاقة في كل مباراة“.

وأعلن منظمو الأولمبياد يوم الخميس غياب الجماهير عن الألعاب بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية.

وقال دورانت ”كنت محبطا بالتأكيد عند سماع ذلك لكنني أتفهم الأمر وتم تأجيل الأولمبياد لمدة عام بالفعل ولا نريد المزيد من المشاكل مع كوفيد“.

وتابع ”سيكون هناك شعور ببعض الألم لكن تمثيل البلاد في مناسبة كبرى لا يزال تكريما ومصدر سعادة“.

وتبدأ أمريكا الدور الأول بمواجهة فرنسا يوم 25 يوليو تموز.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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