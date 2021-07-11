المراكز الأمريكية: منحنا 333.6 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا

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(رويترز) - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان على موقعها الالكتروني إنها وزعت زهاء 387 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا بأنحاء البلاد أعطت منها 333.5 مليون جرعة حتىيوم السبت.

وذكرت المراكز أن نحو 184 مليون فرد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات بينما حصل 158.9 مليون على التطعيم الكامل.

وتشمل التطعيمات جرعتي لقاحي مودرنا وفايزر-بيونتك وجرعة لقاح جونسون آند جونسون.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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