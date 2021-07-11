حقاق-إصابات كورونا العالمية تتجاوز 183.96 مليون والوفيات 4 ملايين و137398
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(رويترز) - أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 604792 33886985
الهند 402728 30585229
البرازيل 524417 18769808
فرنسا 111161 5786203
روسيا 297451 5610941
تركيا 49924 5444786
المملكة المتحدة 128222 4903434
الأرجنتين 95904 4535473
كولومبيا 108896 4350495
إيطاليا 127649 4263317
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 17316 1371475
36 - الأردن 9781 753192
41 - الإمارات 1834 639476
42 - لبنان 7861 545570
43 - المغرب 9319 534550
44 - السعودية 7876 492785
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)
(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
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