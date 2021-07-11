تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في كوريا الجنوبية عن مستوى قياسي قبل يوم

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سول (رويترز) - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية يوم الأحد تسجيل 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل السبت نزولا من مستوى قياسي في اليوم السابق بلغ 1378 مع تصدي البلاد لتصاعد في الإصابات.

وغالبا ما تنخفض الإصابات المسجلة خلال عطلات نهاية الأسبوع بسبب إجراء عدد أقل من الاختبارات، وحذرت السلطات من أن الحالات قد تستمر في الارتفاع.

وشهدت الزيادة الجديدة في الإصابات تراجعا في الإصابات الخطيرة مقارنة بالموجات السابقة بسبب تطعيم كثيرين من السكان الأكبر سنا والأكثر عرضة للإصابة في كوريا الجنوبية ضد الفيروس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية حتى الآن 168046 مع تسجيل 2043 حالة وفاة.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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