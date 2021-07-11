الصين: إضافة أمريكا كيانات صينية لقائمة اقتصادية سوداء قمع غير منطقي

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شنغهاي (رويترز) - قالت وزارة التجارة الصينية يوم الأحد إنها ”تعارض بشدة“ إضافة 23 كيانا صينيا إلى القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية بسبب قضايا من بينها انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان والعلاقات العسكرية.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان إن إدراج الكيانات الصينية يعد ”انتهاكا خطيرا لقواعد التجارة والاقتصاد الدولية“ و”قمعا غير منطقي“ للشركات الصينية.

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ”ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للصين“.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة إنها أضافت 14 شركة وكيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء وإنها ”متورطة في انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في تنفيذ حملة القمع الصينية والاحتجاز الجماعي والمراقبة عالية التقنية ضد الويغور والقازاق وغيرهم من الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ المتمتعة بالحكم الذاتي“.

ويُطلب من الكيانات المدرجة على القائمة الاقتصادية السوداء بشكل عام التقدم للحصول على تراخيص من وزارة التجارة وتواجه تدقيقا شديدا عندما تسعى للحصول على إذن لتلقي البضائع من موردين أمريكيين.

وأضافت واشنطن أيضا خمسة كيانات قالت إنها تدعم بشكل مباشر برامج التحديث العسكري الصينية المتعلقة بأشعة الليزر وأنظمة إدارة المعارك. وحددت أربعة كيانات أخرى بسبب ”تصدير ومحاولة تصدير المواد“ إلى كيانات خاضعة بالفعل لعقوبات أمريكية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

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