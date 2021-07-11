مؤتمر علمي: بلجيكية توفيت بكوفيد-19 كانت مصابة بسلالتين في ذات الوقت

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بروكسل (رويترز) - قال مؤتمر علمي ووسائل إعلام بلجيكية يوم الأحد إن بلجيكية في التسعين من عمرها توفيت في مارس آذار بعد الإصابة بكوفيد-19 التقطت عدوى بسلالتين من فيروس كورونا المستجد في ذات الوقت فيما يعتقد أنها أول حالة موثقة من نوعها لذلك.

وتظهر الحالة التي تمت مناقشتها في دورة هذا العام من المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية أن من الممكن التقاط عدوى بسلالتين من كوفيد-19 في ذات التوقيت، وفقا لما قالته الرابطة المنظمة للمؤتمر في بيان.

وقالت الرابطة إن المرأة أصيبت بسلالتي ألفا وبيتا اللتين جرى رصدهما للمرة الأولى في بريطانيا وجنوب أفريقيا وقال أطباؤها إنها ربما التقطت العدوى من شخصين مختلفين.

وأشارت محطة (في.آر.تي) العامة الناطقة بالهولندية إلى أن المرأة لم تكن قد تلقت أي لقاح للوقاية من المرض.

وقالت الرابطة نقلا عن المناقشات التي تمت في المؤتمر المقام في الفترة بين 9 و12 يوليو تموز إن الأطباء يعتقدون أن تلك هي أول حالة موثقة من نوعها وعلى الرغم من ندرتها إلا أن العدوى بسلالتين أمر يحدث بالفعل.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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