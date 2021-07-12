كوريا الجنوبية تسجل 1100 إصابة جديدة بكورونا وتفرض أكثر القيود صرامة في سول

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سول (رويترز) - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها بكوريا الجنوبية يوم الاثنين تسجيل 1100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 11 يوليو تموز في الوقت الذي يبدأ فيه سريان أكثر القيود صرامة لمكافحة كوفيد-19 في البلاد في سول في محاولة لوقف أسوأ تفش لها على الإطلاق.

وأظهرت بيانات الوكالة أن هذا أعلى عدد على الإطلاق يتم تسجيله يوم أحد على الرغم من أنه أقل من ثلاثة أيام متتالية من القمم المؤدية إلى 1378 يوم الجمعة.

وتسببت الموجة الجديدة من الإصابات حتى الآن في عدد أقل من الحالات الخطيرة والوفيات مقارنة بالموجات السابقة بعد أن تم الآن تطعيم كثيرين من الكوريين الجنوبيين الأكبر سنا والأكثر عرضة للإصابة ضد الفيروس.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية حتى الآن إلى 169146 إضافة إلى 2044 حالة وفاة وهو أقل بكثير من الأعداد التي شهدتها كثير من الدول الصناعية الأخرى.

لكن السلطات الصحية أبدت مخاوفها بشأن العدد المتزايد من المصابين من الشبان الذين لم يتم تطعيمهم بعد وانتشار سلالة دلتا شديدة العدوى في عمليات التفشي الأخيرة.

وفرضت الحكومة ابتداء من يوم الاثنين أشد مستويات التباعد الاجتماعي صرامة في سول والمناطق المجاورة لأول مرة بما في ذلك حظر تجمع أكثر من شخصين بعد الساعة السادسة مساء.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية)

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