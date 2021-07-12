الصين تقول إنها أبعدت سفينة حربية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

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بكين (رويترز) - قالت القوات المسلحة الصينية إنها "أبعدت" سفينة حربية أمريكية دخلت بشكل غير قانوني المياه الصينية بالقرب من جزر باراسيل يوم الاثنين، والذي يوافق الذكرى السنوية لصدور حكم من محكمة دولية قضى بعدم أحقية بكين في مطالبها بالسيادة في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت قيادة الجناح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي أن السفينة بينفولد دخلت المياه بدون موافقة الصين في انتهاك خطير لسيادتها وعلى نحو يقوض الاستقرار في الممر المائي.

وأضافت في بيان "نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية".

وقضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في 12 يوليو تموز 2016 بأن الصين ليس لها أحقية تاريخية بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، وهو حكم قالت بكين إنها ستتجاهله.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان يوم الاثنين إن السفينة بينفولد أكدت على الحريات والحقوق الملاحية بالقرب من جزر باراسيل بما يتفق مع القانون الدولي.

وتطالب الصين وتايوان وفيتنام بالسيادة على تلك الجزر، وتطلب الدول الثلاث إما الحصول على إذن أو تقديم إخطار مسبق قبل عبور سفينة حربية.

وقالت البحرية الأمريكية "بموجب القانون الدولي على النحو المبين في اتفاقية قانون البحار، تتمتع سفن جميع الدول، بما في ذلك سفنها الحربية، بالحق في المرور البريء في البحر الإقليمي".

وتابعت "عبر القيام بعبور بريء دون إخطار مسبق أو طلب إذن من أي من الدول المطالبة بالسيادة، تحدت الولايات المتحدة هذه القيود غير القانونية المفروضة من الصين وتايوان وفيتنام".

(إعداد أحمد صبحي ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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