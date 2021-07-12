البريطانية آشر-سميث تنسحب من آخر سباق قبل أولمبياد طوكيو

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(خدمة رويترز الرياضية العربية) - انسحبت البريطانية دينا آشر-سميث من جائزة بريطانيا الكبرى لألعاب القوى في جيتسهيد يوم الثلاثاء بسبب شد في عضلات الفخذ الخلفية، وهو ما كان من المفترض أن يكون آخر سباق لها قبل أولمبياد طوكيو.

وكان من المقرر أن تشارك العداءة البالغ عمرها 25 عاما في سباق 200 متر في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى في إطار استعداداتها للأولمبياد في الفترة من 23 يوليو تموز-8 أغسطس آب لكن قالت إن تعين عليها اتخاذ قرار ”مؤلم“ وعدم المخاطرة.

وكتبت بطلة العالم 2019 في حسابها على تويتر يوم الأحد ”مثلما تعلمون جميعا، أحب الركض أمام جماهير بلادي لكن كان علي اتخاذ قرارات مؤلمة من أجلي ومن أجل جسدي قبل طوكيو“.

وأضافت ”أشعر بالأسف من أجل هؤلاء الذين كانوا يأملون أن يشاهدوني وأنا أركض هذا الأسبوع لكني أتطلع إلى أن أجعلكم جميعا تشعرون بالفخر في غضون عدة أسابيع“.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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