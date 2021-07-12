بدء تطبيق حالة الطواريء في طوكيو مع اقتراب الأولمبياد

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - بدأ في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الاثنين فرض حالة الطواريء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في المدينة.

وفي الأسبوع الماضي قرر منظمو الدورة عدم السماح بأي حضور جماهيري محلي في جمع أحداث الدورة تقريبا بعد قرار سابق بعدم السماح بأي حضور جماهيري من الخارج أيضا.

والآن يطلب المسؤولون اليابانيون من مواطني بلادهم مشاهدة الألعاب عبر شاشات التلفزيون في منازلهم للحد من الحركة بهدف احتواء العدوى بالفيروس إلى أدنى درجة ممكنة.

وأظهرت استطلاعات الرأي تخوف الجمهور الياباني من تنظيم الحدث الرياضي الكبير خلال هذه الفترة بينما يستمر تفشي الفيروس مع ظهور سلالات جديدة.

وستنطلق الدورة الصيفية التي تأجلت في العام الماضي بسبب الجائحة في 23 يوليو تموز الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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