كوريا الجنوبية توقع عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز المسال من قطر

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سول (رويترز) - قالت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إنها وقعت عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر للسنوات العشرين التي تبدأ في 2025 .

وبموجب العقد ستشتري شركة غاز كوريا المملوكة للدولة مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر للبترول.

وقالت الوزارة في بيان ”هذا العقد الطويل الأجل... سيساعد في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال وسيخفض أيضا بشكل كبير الرسوم.“

ولم تكشف عن التفاصيل المالية للعقد.

وقالت الوزارة إن غاز كوريا تشتري تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر من خلال عقود طويلة الأجل وإن أحد تلك العقود من المتوقع أن ينتهي في 2024 .

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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