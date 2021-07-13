الاسترليني ينخفض وسط مخاوف كوفيد-19 بينما تتجه انجلترا لرفع القيود

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لندن (رويترز) - تراجع الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات يوم الاثنين وسط توقعات بأن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططا لرفع كل قيود كوفيد-19 المتبقية تقريبا في انجلترا بدءا من 19 يوليو تموز، على الرغم من صعود الإصابات إلى مستويات لم تشهدها البلاد في شهور.

وانخفض الاسترليني 0.14 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3879 دولار بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز في تعاملات ليل الاحد إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

وأمام العملة الأوروبية استقر الاسترليني عند 85.41 بنس لليورو.

وسيعلن جونسون قراره النهائي لتخفيف إجراءات الإغلاق في مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم الاثنين. ومن المتوقع أن يلغي القواعد بشأن وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي والعمل من المنزل.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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