منظمة الصحة العالمية تحذر الأفراد من الجمع بين لقاحات كوفيد المختلفة

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جنيف (رويترز) - حذرت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية الأفراد من الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة، ووصفت هذا التوجه بأنه "خطير" نظرا لعدم توفر بيانات كثيرة حول أثر ذلك على الصحة.

وقالت سوميا سواميناثان خلال إفادة عبر الإنترنت يوم الاثنين "إنه توجه خطير للغاية". وتابعت "سيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة، ومن يتلقاها".

ووصفت سواميناثان الجمع بين لقاحات مختلفة يوم الاثنين بأنه "أمر بلا بيانات"، لكن منظمة الصحة العالمية أوضحت يوم الثلاثاء أن بعض البيانات متاحة، ومن المتوقع ظهور المزيد.

وقالت مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية التابعة للمنظمة والمعنية باللقاحات في يونيو حزيران إن لقاح فايزر يمكن استخدامه كجرعة ثانية بعد جرعة أولى من أسترا زينيكا لو لم يكن الأخير متوفرا.

ويُنتظر حاليا ظهور نتائج تجربة سريرية أخرى أجرتها جامعة أكسفورد حول الجمع بين لقاحات أسترا زينيكا وفايزر ومودرنا ونوفوفاكس.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تعليقات أرسلتها عبر البريد الإلكتروني "يُنتظر ظهور بيانات خاصة بدراسات حول مطابقة والجمع بين لقاحات مختلفة، هناك حاجة لتقييم جانبي المناعة والسلامة".

وأضافت المنظمة أن وكالات الصحة العامة هي التي يجب أن تتخذ هذه القرارات اعتمادا على البيانات المتاحة، وليس الأفراد.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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