إنجلترا ترفع قيود كوفيد الأسبوع القادم وتدعو للحذر مع ارتفاع الإصابات

أخبار اليابان





لندن (رويترز) - حث وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد المواطنين يوم الاثنين على توخي الحذر عندما يتم رفع كل ما تبقى تقريبا من قيود كوفيد-19 في إنجلترا الأسبوع المقبل، وقال إن زيادة الإصابات تعطي إشارة تأكيد على عدم انتهاء الجائحة بأي حال من الأحوال.

وأعلن جاويد أن إنجلترا ستكون أول جزء من بريطانيا يرفع الإلزام القانوني باستخدام الكمامة والتزام التباعد الاجتماعي اعتبارا من 19 يوليو تموز.

لكن ما كان يُوصف بأنه "يوم الحرية" أصبح يتم التعامل معه الآن بقدر أكبر من الحذر من جانب الحكومة بعد زيادة الإصابات والمخاوف من احتمال ظهور ما يصل إلى 100 ألف إصابة جديدة يوميا في الصيف.

وقال جاويد أمام البرلمان إنه تم استيفاء شروط تخفيف القيود الصارمة، لكنه حث أيضا على التحلي بالإحساس بالمسؤولية لأن الصلة بين الإصابات والوفيات رغم "إضعافها بشدة" لم يتم كسرها تماما بعد.

وأضاف "حققنا تقدما هائلا بفضل التضحيات المشتركة للشعب البريطاني والوقاية التي وفرها برنامج التطعيم".

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html