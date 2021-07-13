وكالة حكومية: إنتاج النفط الصخري الأمريكي من المتوقع أن يرتفع إلى 7.907 مليون ب/ي في أغسطس

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نيويورك (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الاثنين إن إنتاج النفط الخام من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 42 ألف برميل يوميا في أغسطس آب مقارنة مع زيادة متوقعة 28 ألف برميل يوميا في يوليو تموز.

وتوقعت الوكالة الحكومية أن يرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في أغسطس آب إلى 7.907 مليون برميل يوميا.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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