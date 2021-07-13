مصادر: أرامكو السعودية تستبعد مورجان ستانلي من صفقة خطوط أنابيب الغاز

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من رانيا الجمل وسعيد أزهر

دبي (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن أرامكو السعودية استبعدت مورجان ستانلي كمستشار لبيع حصة في خطوطها لأنابيب الغاز واختارت جيه بي مورجان وجولدمان ساكس لهذا الدور.

وكان جيه بي مورجان قد قدم أيضا المشورة لأرامكو في بيع نشاطها لخطوط أنابيب النفط إلي كونسرتيوم قادته إي آي جي جلوبال إنريجي بارتنرز التي مقرها واشنطن مقابل 12.4 مليار دولار.

وأبلغت مصادر رويترز أن أرامكو دعت أيضا بنوكا لتقديم المشورة بشأن تمويل الصفقة، وهي ثاني صفقة رئيسية بعد صفقة خطوط أنابيب النفط.

وامتنعت أرامكو ومورجان ستانلي وجيه بي مورجان وجولدمان ساكس عن التعقيب.

واستبعد مورجان ستانلي، الذي كان بين أكبر المستشارين لأرامكو في طرحها العالم الأولى البالغ قيمته 29.4 مليار دولار في 2019، أيضا من دور استشاري في بيع شبكة خطوط أنابيب النفط.

وقالت مصادر إنه لم يتضح على الفور لماذا استبعد مورجان ستانلي من صفقة خطوط أنابيب الغاز.

وأبلغت مصادر رويترز في وقت سابق أن بيع حصة في شبكة خطوط أنابيب الغاز سيكون له هيكل مماثل لصفقة خطوط أنابيب النفط.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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