أسهم تسلا ترفع بورصة وول ستريت لتغلق عند مستويات قياسية

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(رويترز) - أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت‭‭ ‬‬عند أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الاثنين مدعومة بمكاسب لأسهم تسلا والبنوك بينما يترقب المستثمرون بداية موسم أرباح الشركات للربع الثاني وبيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وجاءت البنوك وشركات الاتصالات والشركات العقارية بين أكبر الرابحين على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 .

وقفزت أسهم تسلا 4.3 بالمئة وكانت مساهما رئيسيا في مكاسب المؤشرين ستاندرد اند بورز وناسداك.

وصعدت أسهم البنوك قبيل انطلاق تقارير الأرباح الفصلية هذا الأسبوع لبنوك كبرى من بينها جولدمان ساكس وجيه بي مورجان.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 130.23 نقطة، أو 0.37 بالمئة، إلى 35000.39 نقطة في حين زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 15.08 نقطة، أو 0.35 بالمئة، ليغلق عند 4384.63 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 31.32 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 14733.24 نقطة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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