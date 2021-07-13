الأصول المشفرة تشهد نزوحا للتدفقات في بداية النصف الثاني من العام

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نيويورك (رويترز) - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية يوم الاثنين أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.

وخرجت تدفقات صافية بقيمة أربعة ملايين دولار من الأصول الرقمية على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو تموز الذي كان أهدأ أسبوع للتداول منذ أكتوبر تشرين الأول 2020. وجاء نزوج التدفقات بعد أسبوعين متتاليين من استقطاب الأصول الرقمية لتدفقات.

وسجلت بتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، نزوح تدفقات بقيمة سبعة ملايين دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية قيمتها 4.2 مليار دولار منذ بداية العام.

وعلى الرغم من تعثرها، سجلت أسعار بتكوين مكاسب بحوالي 14 في المئة في 2021 .

وشهدت العملة المشفرة إيثر نزوحا متواضعا للتدفقات بلغ 800 ألف دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية هذا العام بقيمة إجمالية 961 مليون دولار.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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