ريتشاردسون ستشارك في سباقي 100 و200 متر في لقاء بالدوري الماسي

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(رويترز) - قال منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى يوم الاثنين إن العداءة الأمريكية شاكيري ريتشاردسون ستشارك في سباقي 100 و200 متر في لقاء بريفونتان الشهر المقبل بعد أسابيع من انتهاء إيقافها لشهر واحد.

وكانت العداءة البالغ عمرها 21 عاما هي المرشحة لذهبية سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو التي تنطلق نهاية الأسبوع المقبل قبل سقوطها في اختبار للكشف عن مادة القنب خلال التصفيات الأمريكية.

وتسبب الإيقاف في إلغاء نتائجها في التصفيات وحرمانها من المشاركة في سباق 100 متر كما رفض الاتحاد الأمريكي لألعاب القوى ضمها لتشكيلة سباق التتابع.

وقالت ريتشاردسون في بيان من المنظمين ”أتطلع للركض وتقديم أداء جيد“.

واحتلت ريتشاردسون المركز الثاني في مشاركتها الأولى على الإطلاق بالدوري الماسي في مايو أيار خلف البريطانية دينا آشر-سميث.

وينتهي إيقاف ريتشاردسون في 28 يوليو تموز فيما يقام لقاء بريفونتان يومي 20 و21 أغسطس آب في يوجين بولاية أوريجون.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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