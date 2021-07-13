الكندية أندريسكو تنسحب من منافسات التنس في أولمبياد طوكيو

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(رويترز) - قالت الكندية بيانكا أندريسكو يوم الاثنين إنها لن تشارك في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا.

وانضمت بطلة أمريكا المفتوحة السابقة إلى قائمة من اللاعبين قرروا عدم المشاركة في البطولة التي تنطلق في 23 يوليو تموز من بينهم رفائيل نادال ودومينيك تيم وستانيسلاس فافرينكا ونيك كيريوس وسيرينا وليامز وسيمونا هاليب.

وكتبت أندريسكو المصنفة الخامسة عالميا في حسابها في انستجرام ”كنت أحلم بتمثيل كندا في الأولمبياد منذ أن كنت طفلة.

”لكن في ظل التحديات المتعلقة بالجائحة فأنا أعلم أن هذا هو القرار المناسب بالنسبة لي“.

وقالت اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما، والتي خرجت من الدور الأول ببطولة ويمبلدون للتنس، إنها تتطلع لتمثيل كندا في كأس الاتحاد لفرق السيدات وأولمبياد باريس 2024.

ومنحت أندريسكو بلادها لقبها الأول على الإطلاق في البطولات الأربع الكبرى عندما نالت لقب أمريكا المفتوحة في 2019.

وفي الشهر الماضي أعلن مواطنها دينيس شابوفالوف، الذي بلغ قبل النهائي في ويمبلدون، عدم المشاركة في طوكيو.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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