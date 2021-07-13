وزيرة: ارتفاع عدد المسنين بين الأمريكيين سيوجه ضربة قوية للاقتصاد

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واشنطن (رويترز) - قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو يوم الاثنين إن الرئيس جو بايدن لم يحصل بعد على دعم كاف من أقرانه الديمقراطيين لتأمين 400 مليار دولار في إنفاق على الرعاية بالمنزل للمسنين والمعاقين يحتاجها الاقتصاد بشدة.

وأضافت ريموندو أن ارتفاع أعداد المسنين في الولايات المتحدة سيوجه ضربة شديدة للبلاد ما لم تحدث زيادة في المساعدات الاتحادية، وحذرت من أن الوضع الحالي ”لا يمكن الدفاع عنه“.

وقالت في مقابلة مع رويترز إن الفشل في التحرك سيلحق ضررا بالاقتصاد الأمريكي بأن يجعل من الصعب على النساء اللاتي خرجن من قوة العمل بالملايين أثناء جائحة كوفيد-19، أن يرجعن للعمل أو يبقين في قوة العمل.

ويظهر أحدث تعداد أن من بين سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم حاليا 328 مليون نسمة فإن 54 مليونا، أو 16.5 بالمئة، فوق سن الخامسة والستين.

وبحلول العام 2030 سيرتفع ذلك الرقم إلى 74 مليونا. ويتزايد عدد الأمريكيين الذين تزيد أعمارهم على 85 عاما، وهم بشكل عام يحتاجون لأكبر قدر من الرعاية، بوتيرة أسرع.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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