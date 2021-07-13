شرطة طوكيو تلقي القبض على 4 عمال أجانب على علاقة بالأولمبياد بتهمة تعاطي الكوكايين

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امرأة ترتدي قناعًا واقيًا، بعد تفشي مرض فيروس كورونا، تلتقط صورة للحلقات الأولمبية في طوكيو، اليابان، 12 يوليو/ تموز، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قال متحدث باسم شرطة العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء إن أربعة كهربائيين يعملون في أعمال صيانة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ألقي القبض عليهم بتهمة تعاطي الكوكايين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الرجال الأربعة، وهم أمريكيون وإنجليز، نفوا الاتهامات، لكن تحليلات بولهم أعطت نتيجة إيجابية للكوكايين.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن العمال الأربعة كانوا يشربون في حانة في منطقة روبونغي بطوكيو في وقت سابق من هذا الشهر عندما اقتحم أحدهم شقة بعد مغادرة الحانة، مما دفع الشرطة إلى استجوابه واختبارات البول اللاحقة.

يتم توظيف العمال من قبل شركة خارجية تتعامل مع المولدات الصناعية وهم موجودون في اليابان لأعمال الصيانة في أماكن الألعاب الأولمبية، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

(من إعداد جونكو فوجيتا ، تحرير مايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)