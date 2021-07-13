8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

أخبار اليابان





شنغهاي (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين إن جزءا من فندق في مدينة سوتشو انهار مما أسفر عن مقتل ثمانية في حين يبحث عمال الإنقاذ يوم الثلاثاء عن تسعة مفقودين.

وحدث الانهيار في جزء من فندق سيجي كايوان بالمدينة الساحلية عصر يوم الاثنين.

وذكرت وكالة شينخوا أن التحقيق جار لتحديد سبب الانهيار ونشرت صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء.

وفندق سيجي كايوان فندق اقتصادي افتُتح عام 2018. والجزء المنهار ارتفاعه ثلاثة طوابق، ويشير موقع على الإنترنت لحجز الإقامة بالفندق إلى أنه يضم 54 غرفة.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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