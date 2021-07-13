بريطانيا تصادر ما قيمته 408 ملايين دولار من العملة المشفرة

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لندن (رويترز) - صادرت الشرطة البريطانية ما قيمته 294 مليون جنيه إسترليني (408 ملايين دولار) من العملة المشفرة في إطار تحقيق يتعلق بغسل أموال، بعد أن تحولت مجموعات الجريمة المنظمة إلى العملات المشفرة لغسل الأموال القذرة.

وقالت شرطة لندن يوم الثلاثاء إنها ضبطت 180 مليون استرليني من عملة مشفرة لم تكشف عنها بعد أقل من ثلاثة أسابيع من مصادرة ما قيمته 114 مليون إسترليني من العملة المشفرة في 24 يونيو حزيران في إطار تحقيق في عملية غسل أموال.

وقبضت الشرطة على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال بعد مصادرة المبلغ الأول وجرى التحقيق معها بعد مصادرة المبلغ الثاني.

وقال المحقق جو ريان إن "مصادرة اليوم هي علامة بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي سيتواصل لأشهر قادمة بينما نركز على أولئك الذين في صميم عملية غسل الأموال المشتبه بها".

(الدولار = 0.7204 جنيه إسترليني)

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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