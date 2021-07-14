محافظِة طوكيو: النظام الطبي في طوكيو مستعد للأولمبياد

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محافظة طوكيو يوريكو كويكي تتحدث في مقابلة مع رويترز في طوكيو، اليابان، 13 يوليو/ تموز، 2021. رويترز / كيم كيونغ هون.

طوكيو (رويترز) - قالت محافظِة طوكيو يوريكو كويكي يوم الثلاثاء إن العدد الكافي من المستشفيات إلى جانب تسريع عملية التطعيم ضد فيروس كورونا بين كبار السن يعني أن المدينة ستكون قادرة على إقامة أولمبياد ”آمنة ومأمونة“ بعد 10 أيام.

لكن كويكي، في حديثها لرويترز في مقابلة بمقر حكومة طوكيو التي يستخدك خلال الأسابيع القليلة الماضية كموقع للتطعيم، حذرت أيضًا من أن جائحة كورونا لم تنته بعد وأن انتشار سلالة دلتا لا يزال يمثل خطرًا.

وقالت كويكي ”سيتم تطعيم الكثير من الناس في الأيام العشرة المقبلة وخلال الألعاب الأولمبية. وسيكون التغيير الأكبر نتيجة لذلك هو الانخفاض الكبير في نسبة الوفيات والحالات الخطرة بين كبار السن“.

وقالت كويكي، التي عادت إلى العمل بعد استراحة قصيرة بسبب الإرهاق الذي نقلت خلاله إلى المستشفى، ”بسبب ذلك، ولأن النظام الطبي جاهز ومستعد، أعتقد أنه يمكننا المضي قدمًا في عقد أولمبياد آمنة“.

طانت بداية التطعيم في اليابان بطيئة وواجهت ثغرات في الإمداد بعد تسريعها. تلقى حوالي 28٪ فقط من السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

دخلت العاصمة اليابانية حالة الطوارئ الرابعة يوم الاثنين، مما تسبب في إغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر، وسط زيادة في حالات كورونا التي دفعت أيضًا منظمي الألعاب الأسبوع الماضي إلى حظر المتفرجين من جميع الأماكن تقريبًا.

تم حظر المتفرجين من الخارج بالفعل منذ أشهر، ويطلب المسؤولون الآن من السكان مشاهدة الألعاب على التلفزيون لتقليل حركة الناس إلى الحد الأدنى.

قال البيت الأبيض في إعلان يوم الثلاثاء لم يشمل زوجها الرئيس جو بايدن، إن السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن ستسافر إلى طوكيو لحضور حفل الافتتاح في 23 يوليو/ تموز.

وقالت كويكي ”إنه لأمر محزن أن تقام الألعاب بدون جمهور“. ”من الواضح أننا سنكون قادرين على تقليل المخاطر، لكن المتفرجين مهمون للغاية أيضًا للرياضيين ويعطونهم دفعة كبيرة. إنه لأمر مخز أن نستضيف الألعاب الأولمبية بدونهم“.

نهج مستقيم في الحديث

أعيد انتخاب كويكي، 68 عامًا، محافظِة للعاصمة في العام الماضي، وحازت على دعم شعبي لنهجها الصريح في التعامل مع الوباء على عكس عملية التطعيم البطيئة على مستوى البلاد.

كان أداء حزب تومين فيرست، المرتبط بكويكي، قويًا في انتخابات مجلس طوكيو التي جرت هذا الشهر، مما أدى إلى تكهنات - رفضتها كويكي حتى الآن - بأنها قد تعود إلى السياسة الوطنية.

يوم الثلاثاء، لم ترد بشكل مباشر الأسئلة المتعلقة بهذه المسألة.

ذكرت وكالة أنباء جيجي برس أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الموجود في اليابان قبل الألعاب، سيلتقي برئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء.

وقالت محافظة هيروشيما في بيان إن باخ يعتزم أيضا زيارة مدينة هيروشيما يوم الجمعة. كانت هيروشيما، الواقعة في غرب اليابان، أول مدينة تعرضت لقصف ذري في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول بالمحافظة إن منظمي أولمبياد طوكيو 2020 اتصلوا أيضا بمحافظة ناغاساكي في وقت سابق يوم الثلاثاء لإبلاغهم بأن جون كوتس المسؤول البارز في اللجنة الأولمبية الدولية سيزور المحافظة يوم الجمعة.

كانت ناغاساكي، الواقعة في جزيرة كيوشو، ثاني وآخر مدينة تعرضت لقصف ذري.

وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية إن باخ سيزور أيضا مدينتي فوكوشيما وسابورو.

وتستمر الألعاب، التي تم تأجيلها من العام الماضي بسبب الوباء، من 23 يوليو/ تموز إلى 8 أغسطس/ آب، بينما تستمر حالة الطوارئ - الرابعة في العاصمة - حتى 22 أغسطس/ آب ، قبل وقت قصير من بدء دورة الألعاب البارالمبية.

(من إعداد أنطوني سلودكوفسكي؛ تحرير كريستيان رادنيدج وأليكس ريتشاردسون، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)