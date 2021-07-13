توبكس يغلق قرب قمة شهر مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات

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طوكيو (رويترز) - ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الثلاثاء، واقترب المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من أعلى مستوى في شهر تقريبا، بعدما تعافت الأسواق من موجة بيع في الأسبوع الماضي في حين تترقب مجموعة من نتائج الشركات من أجل استخلاص دلائل جديدة بشأن سلامة اقتصاد اليابان.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.52 بالمئة عند 28718.24 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس 0.73 بالمئة إلي 1967.64 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 16 يونيو حزيران.

وتعافى المؤشران سريعا من خسائر الأسبوع الماضي، والتي عزاها عدد كبير من المستثمرين لمخاوف حيال سلالة دلتا فضلا عن مبيعات كبيرة من صناديق المؤشرات المتداولة مرتبطة بسداد توزيعات.

وصعد عدد كبير من الأسهم، ولم يتراجع سوى أربعة من 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو.

وقادت المكاسب أسهم مرتبطة بالدورة الاقتصادية وأخرى تركز على القيمة تشمل شركات الشحن البحري والسمسرة والتأمين.

وتفوقت الأسهم التي تركز على القيمة مرتفعة 1.1 بالمئة مقارنة بمكاسب 0.4 بالمئة لأسهم النمو.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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