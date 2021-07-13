نمو أرباح جيه.بي مورجان بفضل دفعة من الأنشطة المصرفية الاستثمارية

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(رويترز) - أعلن جيه.بي مورجان آند تشيس عن قفزة كبيرة في أرباح الربع الثاني يوم الثلاثاء إذ ربح أكبر بنك أمريكي من زيادة في أنشطة إبرام الصفقات فضلا عن تحرير مزيد من الاحتياطيات التي جُنبت العام الماضي لتغطية تخلف محتمل عن سداد قروض بسبب الجائحة.

وارتفع صافي ربح البنك إلى 11.9 مليار دولار أو 3.78 دولار للسهم في الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران من 4.7 مليار دولار أو 1.38 دولار للسهم قبل عام.

وبحسب رفينيتيف توقع محللون أن تبلغ الأرباح 3.21 دولار للسهم.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)

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