البيت الأبيض: سيدة أمريكا الأولى تسافر إلى اليابان لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية

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واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن السيدة الأولى جيل بايدن ستسافر إلى طوكيو لحضور مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 يوليو تموز على رأس وفد لن يضم زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووسط مخاوف من جائحة فيروس كورونا، قرر المسؤولون منع المتفرجين من حضور أغلب المسابقات الأولمبية وأعلنت طوكيو حالة طوارئ تستمر حتى 22 أغسطس آب.

ومن المنتظر إقامة الألعاب الأولمبية، التي تأجلت بالفعل عاما واحدا بسبب كوفيد-19، في الفترة من 23 يوليو تموز إلى الثامن من أغسطس آب.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

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