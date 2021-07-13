يونهاب: كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة في حالات الإصابة بكورونا

أخبار اليابان





سول (رويترز) - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية سجلت 1440 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء. وهذا أكبر عدد تسجله البلاد لحالات الإصابة في يوم واحد. لكن اللقاحات أدت إلى الحد من خطورة العدوى بين كبار السن والفئات الأخرى الأكثر عرضة للمرض.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير مروة سلام)

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