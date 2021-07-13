يونهاب: كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة في حالات الإصابة بكورونا

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أناس يصطفون في انتظار إجراء اختبار للإصابة بكوفيد-19 في مركز صحي عام في سول عاصمة كوريا الجنوبية يوم 9 يوليو تموز 2021. تصوير: هيو ران - رويترز.
أناس يصطفون في انتظار إجراء اختبار للإصابة بكوفيد-19 في مركز صحي عام في سول عاصمة كوريا الجنوبية يوم 9 يوليو تموز 2021. تصوير: هيو ران - رويترز.

سول (رويترز) - ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن كوريا الجنوبية سجلت 1440 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء. وهذا أكبر عدد تسجله البلاد لحالات الإصابة في يوم واحد. لكن اللقاحات أدت إلى الحد من خطورة العدوى بين كبار السن والفئات الأخرى الأكثر عرضة للمرض.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير مروة سلام)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -
https://agency.reuters.com/en/copyright.html

رويترز