واردات الصين من النفط من يناير إلى يونيو تسجل أكبر هبوط للنصف الأول منذ 2013

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بكين (رويترز) - هبطت واردات الصين من النفط الخام ثلاثة بالمئة من يناير كانون الثاني إلى نهاية يونيو حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل أول انكماش للنصف الأول من العام منذ 2013، إذ قيًد نقص في حصة الاستيراد وأعمال صيانة في مصاف للتكرير وارتفاع الأسعار العالمية الشراء.

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك يوم الثلاثاء أن إجمالي واردات النفط بلغ 40.14 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.77 مليون برميل يوميا.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.9 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران 2020 .

وبلغ إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط في العالم في النصف الأول من العام 260.66 مليون طن، أو حوالي 10.51 مليون برميل يوميا، بانخفاض ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها في 2020 .

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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