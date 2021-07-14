وكالة الطاقة الدولية: إنتاج مصافي تكرير النفط من المنتظر أن يرتفع في يوليو وأغسطس

أخبار اليابان





لندن (رويترز) - قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يستمر ارتفاع الإنتاج العالمي من المشتقات النفطية في يوليو تموز وأغسطس آب بسبب تزايد معدلات التلقيح وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي حول العالم.

لكن الوكالة التي مقرها باريس توقعت أن الاتجاه الصعودي سيفقد زخمه في الشتاء بسبب صيانة موسمية لمصافي التكرير.

وخفضت شركات تكرير النفط حول العالم بشكل حاد عملياتها في 2020 بينما واجهت هبوطا لم يسبق له مثيل في الطلب على الوقود أثارته جائحة فيروس كورونا والقيود على السفر. ودمرت الإغلاقات في ذروتها أكثر من 20 بالمئة من الطلب العالمي على النفط.

وقال تقرير الوكالة إن إنتاج مصافي التكرير حول العالم زاد بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران، بعد ركود في مايو أيار.

وكانت تلك أكبر زيادة شهرية منذ يوليو تموز 2020 ودعمت أسعار النفط الخام.

وبحسب الوكالة، من المتوقع أن يزيد إنتاج مصافي التكرير بمقدار 2.7 مليون برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب من مستويات يونيو حزيران، لكنه سيبدأ بالانخفاض في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول مع بدء موسم الصيانة في مصافي النفط.

وقالت الوكالة إن إنتاج مصافي التكرير حول العالم من غير المتوقع أن يصل إلى مستويات 2018 حتى نهاية العام القادم.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html