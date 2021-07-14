البيت الأبيض يتوقع انحسار ضغوط الأسعار المرتبطة بسلاسل الإمداد، لكن لا يمكنه تحديد موعد

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واشنطن (رويترز) - قال مسؤول بالبيت الابيض يوم الثلاثاء إن إدارة بايدن تتوقع أن الضغوط على سلاسل الإمداد التي تغذي ارتفاع التضخم ستنحسر في ”المستقبل غير البعيد“ لكنه لا يمكنه أن يذكر موعدا محددا.

وكان المسؤول يتحدث بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران سجلت أكبر زيادة في 13 عاما.

وامتنع المسؤول عن تكرار توقعات سابقة بأن التضخم سيصل إلى ذروته في أشهر الصيف، مشيرا إلى استمر حالة عدم اليقين التي تحيط بضغوط سلاسل الإمداد وظهور سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

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