أمريكا ترسل ثاني أكبر بعثة أولمبية في تاريخها إلى طوكيو

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(رويترز) - ‭‭ ‬‬قالت اللجنة الأولمبية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة سترسل فريقا مؤلفا من 613 رياضيا للمشاركة في ألعاب طوكيو وهي ثاني أكبر بعثة أمريكية في تاريخ الأولمبياد.

وكانت أكبر مشاركة أمريكية في الأولمبياد عندما استضافت نسخة 1996 في أتلانتا بفريق يضم 648 رياضيا.

وقالت سارة هيرشلاند المديرة التنفيذية للجنة الأولمبية الأمريكية في بيان "فريق الولايات المتحدة جاهز. بعثتنا تضم 613 رياضيا بارزا من المتأهلين للألعاب الأولمبية وهو واحد من أكبر الفرق على الإطلاق".

وللمرة الثالثة على التوالي يزيد عدد السيدات (329) على الرجال (284) بالفريق الأمريكي ويتضمن 104 سبق لهم الحصول على ميداليات و56 بطلا أولمبيا.

وستكون السباحة كيتي جرايمز (15 عاما) الأصغر سنا بالفريق الأمريكي أما فيليب دوتون متسابق الفروسية سيكون الأكبر سنا ويبلغ 57 عاما.

ويشارك دوتون في الأولمبياد للمرة السابعة لكنه مثل أستراليا ثلاث مرات قبل تحويل الولاء لأمريكا.

وتتصدر أمريكا جدول الميداليات بانتظام وفي آخر مشاركة في ريو نالت 121 ميدالية منها 46 ذهبية.

وتنطلق الألعاب الأولمبية في 23 يوليو تموز وتختتم في الثامن من أغسطس آب.

(إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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