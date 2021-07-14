رغم الانتقادات.. وزير الاقتصاد الياباني يعتذر ويدافع عن قرارته بخصوص إغلاق المطاعم والحانات
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طوكيو (رويترز) - دافع وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، المكلف بقيادة استجابة الحكومة لجائحة كورونا، عن نفسه يوم الأربعاء بعد انتقادات لطريقة تعامله مع إجراءات إغلاق الحانات والمطاعم.
أثار نيشيمورا ضجة الأسبوع الماضي بعد أن أشار إلى أن البنوك تمارس ضغوطًا على المطاعم والحانات التي تتحدى إجراءات الإغلاق الحكومية وأن صانعي المشروبات يتوقفون عن التعامل معهم.
ومنذ ذلك الحين تراجع عن الاقتراحات واعتذر.
ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن بعض نواب المعارضة يطالبون نيشيمورا بالتنحي.
وقال نيشيمورا في البرلمان يوم الأربعاء ”آسف للارتباك والقلق الشديد اللذين سببتهما في صناعة المطاعم والمشروبات.
مسؤوليتي هي السيطرة على انتشار العدوى، وضمان التعافي الاقتصادي منها.
تسبب الجدل في أزمة جديدة لرئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، الذي يتعرض بالفعل لضغوط مع انطلاق أولمبياد طوكيو في غضون تسعة أيام حتى وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في طوكيو. كما اعتذر سوغا يوم الأربعاء.
(من إعداد ريتسكو أندو؛ تحرير كريستوفر كوشينغ ومايكل بيري، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)