حصري-بولت يطالب ريتشاردسون باستعادة التركيز بعد إيقافها بسبب القنب

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من كايون راينور

كينجستون (رويترز) - قال يوسين بولت، الفائز بثمانية ألقاب أولمبية، إنه يأمل أن تستعيد العداءة الأمريكية شاكيري ريتشاردسون تركيزها وتعود بقوة إلى المنافسات بعد استكمال الإيقاف لمدة شهر واحد بسبب تعاطي القنب.

وأبلغ بولت رويترز ردا على سؤال حول سقوط العداءة الأمريكية في اختبار للكشف عن المنشطات ما كلفها الاستبعاد من الفريق الأمريكي في ألعاب طوكيو ”أتمنى أن تتعلم من ذلك وتكون دفعة لها“.

وأضاف البطل الجاميكي ”أدرك أنها مرت بالكثير وأتفهم ذلك، لكني أتمنى أن تستعيد تركيزها وتتلقى دفعة وتبذل قصارى جهدها لأنها تبدو بالفعل رياضية موهوبة“.

لكن رغم ذلك أكد بولت أنه يجب على الرياضيين الالتزام باللوائح.

وقال العداء المعتزل الذي أحرز 11 لقبا في بطولة العالم لألعاب القوى ”أشرح دائما للناس وأقول إن اللوائح تبقى هي اللوائح. أقول ذلك على مدار سنواتي، وعندما يتعلق الأمر بالعقاقير فليس لدي ما أقوله سوى إن اللوائح هي اللوائح. إذا قالوا إنه يجب القيام بذلك وهذه هي اللائحة، إذن فهذه هي اللائحة“.

وتمنع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات استخدام القنب، لكن إذا أثبت الرياضي أن التعاطي لم يكن يتعلق بتحسين الأداء، فإنه يتعرض للإيقاف لفترة ثلاثة أشهر بدلا من الإيقاف المعتاد لعامين.

وإذا كان الرياضي يرغب في الحصول على برنامج علاجي بالتعاون مع الوكالة الوطنية في بلاده لمكافحة المنشطات، فإنه يمكن تقليص فترة الإيقاف إلى شهر واحد.

وتسبب الإيقاف في انتهاء حلم ريتشاردسون بأن تصبح أول أمريكية تفوز بسباق 100 متر في الأولمبياد منذ فعلتها جيل ديفرز في 1996 خاصة أنها سجلت 10.72 ثانية في أبريل نيسان ضمن خمسة أزمنة لها تحت 11 ثانية خلال الموسم الجاري.

وكانت ريتشاردسون قد قالت مؤخرا في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية إنها تعاطت القنب بعد وفاة والدتها.

(إعداد أسامة خيري للنشرة العربية)

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