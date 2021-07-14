باخ: ألعاب طوكيو ستكون تاريخية بالنظر إلى التحديات التي تم التغلب عليها

أخبار اليابان





طوكيو (رويترز) - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء إن أولمبياد طوكيو، الذي يبدأ في 23 يوليو تموز، سيكون تاريخيا بسبب الطريقة التي تغلب بها الشعب الياباني على التحديات من أجل إقامة أكبر حدث رياضي في العالم في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأدلى باخ بالتعليقات بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.

(اعداد أحمد ماهر للنشرة العربية)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html