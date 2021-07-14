أسهم اليابان تغلق منخفضة وسط ترقب لكلمة رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي

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طوكيو (رويترز) - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الأربعاء بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وسط حالة ترقب من المستثمرين قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.38 بالمئة عند 28608.49 نقطة، بينما نزل المؤشر توبكس 0.23 بالمئة إلي 1963.16 نقطة. سجل المؤشر نيكي ارتفاعا بنسبة 2.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، بينما زاد توبكس 2.7 بالمئة تقريبا.

وقادت شركات الشحن الانخفاض في الأسهم اليابانية فنزل سهم كاواساكي كيسن 4.14 في المئة في أكبر انخفاض على المؤشر نيكي.

كما تراجعت أسهم شركات صناعة الإطارات وشركات الطيران فنزل سهم بريدجستون 3.87 بالمئة وايه.ان.ايه هولدنجز والخطوط الجوية اليابانية بنسبة 2.42 بالمئة و3.19 بالمئة على التوالي.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)

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