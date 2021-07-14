في مواجهة كورونا... شركة شكسبير تفتتح مسرحا في الهواء الطلق على ضفاف نهر

أخبار اليابان





ستراتفورد أبون إيفون (إنجلترا) (رويترز) - افتتحت شركة شكسبير الملكية البريطانية مسرحا في الهواء الطلق وبدأت العروض بتقديم نسخة جديدة من مسرحية (كوميديا الأخطاء) ”ذا كوميدي أوف إرورز“ وهي أول إنتاج بهذا الحجم تعرضه أمام الجمهور مباشرة منذ أكثر من عام.

وشيدت الشركة، التي تتخذ من ستراتفورد أبون إيفون مسقط رأس وليام شكسبير مقرا، مسرح ليديا آند مانفريد جورفي جاردن أمام مسرح سوان التابع لها على ضفاف نهر إيفون.

وكان من المنتظر أن تبدأ عروض (كوميديا الأخطاء) في أبريل نيسان 2020، لكن الشركة، مثل غيرها من دور العرض المسرحية في بريطانيا وخارجها، أوقفت العروض الحية بسبب جائحة كوفيد-19.

وقام مخرج العمل فيليب برين بتعديل العمل الآن ليتناسب مع المسرح المفتوح في الهواء الطلق.

ووفقا لخريطة طريق وضعها رئيس الوزراء بوريس جونسون لإنهاء الإغلاق العام في البلاد، بدأت أماكن الترفيه في إنجلترا استقبال الزوار منذ منتصف مايو أيار بطاقة استيعابية تصل إلى 50 بالمئة. وبدءا من يوم الاثنين لن تكون هناك قيود على أعداد الحاضرين.

ويتسع المسرح المفتوح إلى 500 من الجمهور أو 310 عند إتباع قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال جريجوري دوران المدير الفني للشركة لرويترز ”شعرت أن هناك سببين قويين لتشييد هذا المسرح: أحدهما هو أن ذلك يرمز نوعا ما للتجديد... لكنه أيضا مرحلة انتقالية بحيث يمكن للناس أن يشعروا بالاسترخاء عند جلوسهم في الهواء الطلق“.

وتابع ”هذا قد يمنحهم المزيد من الثقة للعودة إلى القاعات المغلقة عندما نبدأ عرض (المسرحية الغنائية) ’ذا ماجيشنز إليفنت’ (فيل الساحر) في أكتوبر في شركة شكسبير الملكية“.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

(c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions -

https://agency.reuters.com/en/copyright.html