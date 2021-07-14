الاتحاد الأوروبي: 90% من الفيروسات المنتشرة ستكون من نوع دلتا

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(رويترز) - قالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا يوم الأربعاء إن سلالة دلتا من فيروس كورونا ستشكل 90 في المئة من السلالات المنتشرة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أغسطس آب.

وأضافت الهيئة أن الحصول على جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس سيوفر الحماية من هذه السلالة سريعة الانتشار.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)

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