الاتحاد الدولي يوقف سباحين من روسيا بشكل مبدئي قبل مشاركتهما في الأولمبياد

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(رويترز) - أوقف الاتحاد الدولي للسباحة اثنين من السباحين الروس بشكل مبدئي بعد تأهلهما للمشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب شكوك بانتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

وقال الاتحاد الدولي في بيان إن إيقاف ألكسندر كوداشيف وفيرونيكا أندروسينكو جاء بعد تقديم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) أدلة على انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

وأوضح الاتحاد الدولي أن الأدلة التي قدمتها الوادا جاءت من المعلومات المسترجعة من معمل موسكو السابق لمكافحة المنشطات.

وقال حسين المسلم الرئيس الجديد للاتحاد الدولي ”الاتحاد الدولي ممتن للوادا على مساهمتها في إقامة منافسات نظيفة في طوكيو 2020.

”درسنا المعلومات المقدمة من وحدة التحقيقات والاستخبارات في الوادا بسرعة وعناية. الاتحاد الدولي ملتزم بحماية الرياضيين الشرفاء والترويج لمنافسات نظيفة في طوكيو 2020 كما نفعل في جميع البطولات في جدولنا“.

وكان كوداشيف، البالغ عمره 25 عاما والفائز بذهبية 200 متر سباحة للصدر في بطولة العالم للجامعات في 2019، يستعد لمشاركته الأولمبية الأولى.

وشاركت أندروسينكو (30 عاما) في أولمبياد 2012 و2016 كما شاركت في دوري السباحة العالمي للمحترفين الذي يحظر كل من تم استبعادهم نتيجة انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

ويشارك الرياضيون الروس في أولمبياد طوكيو تحت العلم الاولمبي نتيجة العقوبات على روسيا بسبب انتهاك لوائح مكافحة المنشطات.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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