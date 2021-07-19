حقائق تفشي فيروس كورونا في أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان



شعار أولمبياد طوكيو، في مبنى مكتب حكومة العاصمة طوكيو في طوكيو، اليابان، 22 يناير/ كانون الثاني 2021. رويترز / إيسى كاتو.

طوكيو (رويترز) - ستقام أولمبياد طوكيو 2020 ، المؤجلة لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، في ظل ظروف غير مسبوقة وقواعد حجر صحي مشددة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

ومع ذلك، فقد ظهر عدد من الحالات التي تشمل رياضيين وأشخاص آخرين مشاركين في الألعاب.

فيما يلي قائمة حتى الآن، مرتبة ترتيبًا زمنيًا.

20 يونيو / حزيران - ظهرت نتيجة اختبار مدرب من الفريق الأوغندي إيجابيًا لدى وصوله إلى مطار ناريتا وتم وضعه في الحجر الصحي في منشأة مخصصة من قبل الحكومة. وتوجه باقي أعضاء الفريق بالحافلة إلى مدينتهم المضيفة، إيزوميسانو بالقرب من أوساكا في غرب اليابان.

23 يونيو / حزيران - قال مسؤولون من إيزوميسانو إن اختبار رياضي أوغندي إيجابي.

4 يوليو / تموز - جاءت نتيجة اختبار أحد أعضاء فريق التجديف الأولمبي الصربي إيجابية لدى وصوله. أعضاء الفريق الأربعة الآخرون معزولون كأشخاض على صلة بالعضو المصاب.

9 يوليو / تموز - أفادت التقارير أن اختبارا إيجابيا لرياضي ليتواني وآخر إسرائيلي. تشير التقارير اللاحقة إلى أن النتائج الليتوانية كانت غير واضحة وتم اختبارها لاحقًا سلبية.

14 يوليو / تموز - أظهرت نتائج اختبار مدلك لفريق الرغبي الروسي للسيدات نتائج إيجابية، مما أجبر الفريق على العزلة لمدة يومين، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية. وأكد مسؤولون في موناكاتا، جنوب غرب اليابان، أن أحد الموظفين نُقل إلى المستشفى، وقالوا إنه لا يمكن اعتبار أي من أعضاء الفريق على اتصال وثيق.

- فريق اللاجئين الاولمبي أخر وصوله لليابان عقب حالة إيجابية مع مسؤول الفريق في الدوحة. المسؤول المصاب في الحجر الصحي دون أعراض وسيبقى 26 من أصل 29 لاجئًا في معسكرهم التدريبي في الدوحة.

- قال مسؤول في المدينة إن سبعة موظفين في فندق في هاماماتسو بوسط اليابان، حيث يقيم العشرات من الرياضيين البرازيليين، أثبتت إصابتهم بالفيروس.

- تم عزل 21 عضوا من فريق الرغبي الجنوب أفريقي بعد أن يعتقد أنهم على اتصال وثيق بحالة مصابة على متن رحلتهم.

15 يوليو / تموز - صُنف ثمانية رياضيات من فريق الرغبي النسائي الكيني على أنهم على اتصال وثيق بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا على متن رحلتهن إلى طوكيو، حسبما قال مسؤول بمدينة كورومي الجنوبية الغربية، حيث كان من المقرر أن يقام معسكرًا تدريبيًا خاصًأ بهن.

- تلاشى حلم نجم كرة السلة الأمريكي برادلي بيل الأولمبي عندما أعلنت كرة السلة الأمريكية أن نجم واشنطن ويزاردز سيغيب عن دورة ألعاب طوكيو بعد أن دخل في بروتوكولات فيروس كورونا في المعسكر التدريبي في لاس فيغاس.

- أفاد موقع اللجنة المنظمة على الإنترنت أن رياضيًا أولمبيًا خاضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا أثبتت إصابته بالفيروس، لكنه لم ينتقل بعد إلى القرية الأولمبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقالوا إن أحد أفراد دورة الألعاب وأربعة متعاقدين مع طوكيو 2020 أثبتت إصابتهم بالفيروس.

16 يوليو / تموز - قالت اللجنة الأولمبية الأسترالية إن اختبار لاعب التنس الأسترالي أليكس دي مينور إيجابي لفيروس كورونا قبل مغادرته لأولمبياد طوكيو.

ذكرت وسائل الإعلام أن أحد أعضاء وفد الأولمبياد النيجيري الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا في مطار ناريتا يوم الخميس تم نقله إلى المستشفى. وقال تلفزيون أساهي إن الشخص، في الستينيات من عمره، كان يعاني من أعراض خفيفة فقط، لكن تم نقله إلى المستشفى بسبب تقدمه في السن، مضيفًا أن ذلك كان أول دخول إلى المستشفى لزائر مرتبط بالأولمبياد. لا تفاصيل اضافية متاحة.

- قال الموقع الإلكتروني للمنظمين إن شخصًا غير مقيم في الأولمبياد خاضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا أثبتت إصابته بالفيروس، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال المنظمون إن ثلاثة مقاولين في طوكيو 2020، وجميعهم من المقيمين في اليابان، جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية أيضًا.

من 15 يوليو/ تموز إلى 17 يوليو/ تموز، قال المنظمون إن الاختبارات أثبتت إصابتهم بالفيروس، بما في ذلك الحالة الأولى في قرية الرياضيين، وهو زائر من الخارج ويشارك في تنظيم الألعاب. الباقون اثنان من وسائل الإعلام وسبعة متعاقدين وخمسة أعضاء من أفراد الألعاب.

18 يوليو/ تموز قال المنظمون إن عشرة أشخاص، من بينهم رياضيان مقيمان في قرية الرياضيين، أثبتت إصابتهم بالفيروس. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على رياضيين مصابين داخل القرية الأولمبية، حيث سيقيم معظم المتنافسين.

والآخرون هم رياضيون خضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وعضو واحد من وسائل الإعلام، ومقاول واحد، وخمسة من أفراد الألعاب. كل هؤلاء العشرة ليسوا مقيمين في اليابان.

(من إعداد إيلين لايز وكيوشي تاكيناكا؛ تحرير مايكل بيري، لينكولن فيست وكيم كوجيل، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)