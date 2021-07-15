الأمم المتحدة: أمراض الأطفال تتزايد بسبب جائحة كوفيد-19

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من ستيفاني نيبيهاي

جنيف (رويترز) - قالت وكالتان للأمم المتحدة يوم الخميس إن ما يقرب من 23 مليون طفل لم يحصلوا على لقاحات معتادة في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، وهو أعلى رقم في أكثر من عشر سنوات، مما يزيد تفشي الحصبة وشلل الأطفال وأمراض كان من الممكن منعها.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الحصبة، وهي واحدة من الأمراض الأشد عدوى في العالم، يمكن أن تكون مميتة للأطفال دون الخامسة خصوصا في البلدان الأفريقية والآسيوية التي تعاني من ضعف أنظمة الرعاية الصحية.

وقالت منظمة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تقرير سنوي إن الفجوة في التغطية العالمية للقاحات تركت أعدادا أكبر من الأطفال عرضة للأمراض المعدية في وقت تخفف فيه مزيد من الدول القيود بسبب كوفيد-19.

وقال التقرير فيما يتعلق بمؤشر رئيسي على تحصين الأطفال إن عشرة بلدان تتصدرها الهند ونيجيريا يوجد فيها العدد الأكبر من بين 22.7 مليون طفل تركوا بلا تطعيم أو لم يحصلوا على تطعيم كاف للوقاية من الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي في عام 2020 بزيادة 3.7 مليون طفل عن 2019 وهي أعلى زيادة منذ 2009.

وأضاف التقرير أن تفشي الحصبة كان مرتفعا في نقاط ساخنة من بينها أفغانستان ومالي والصومال واليمن.

وقال التقرير إن نحو 22.3 مليون طفل لم يحصلوا على الجرعة الأولى للقاح ضد الحصبة في أدنى مستوى من التلقيح ضد المرض القاتل منذ 2010.

وقالت كيت أوبراين مديرة إدارة التحصين واللقاحات بمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحفية ”لقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع كبير في تطعيم الأطفال، وأعادتنا إلى الوراء أكثر من عقد“.

وأشار إفريم ليمانجو رئيس عمليات التحصين في يونيسف إلى ”زيادة مقلقة“ في عدد الأطفال الذين لم يحصلوا على أي تطعيم والذي ارتفع إلى 17.1 مليون مقابل 13.6 مليون في العام الماضي. وقال إن كثيرين منهم يعيشون في بلدان مزقتها الحرب أو في مناطق فقيرة.

وقال التقرير إن 66 دولة أجلت واحدة على الأقل من حملات التحصين ضد الأمراض التي يمكن منعها.

وقالت أوبراين إن منظمة الصحة العالمية حثت الدول على عدم رفع إجراءات الصحة العامة والتباعد الاجتماعي قبل الأوان عندما تبدأ في السيطرة على الجائحة.

(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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