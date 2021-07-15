هبوط الأسهم الأوروبية بفعل شركات النفط الكبرى وسهم سيمنس إنرجي يهوي

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(رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس، إذ هبطت أسهم شركات النفط نتيجة انخفاض أسعار الخام، في حين نزلت أسهم شركات طاقة الرياح بعد توقعات سلبية للأرباح من سيمنس إنرجي.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش مع تراجع قطاع النفط والغاز 3.3 بالمئة.

وانخفض سهما شركتي النفط العملاقتين رويال داتش شل وبي.بي المدرجة في المملكة المتحدة بنحو ثلاثة بالمئة، إذ انخفضت أسعار النفط الخام وسط توقعات بمزيد من الإمدادات بعد تسوية بين كبار منتجي أوبك.

وانخفض سهم سيمنس إنرجي 11 بالمئة بعد أن ألغت هدف الأرباح، إذ تضرر قسم طاقة الرياح سيمنس جاميسا بسبب ارتفاع أكبر من المتوقع في تكاليف المواد الخام وزيادة المنتجات.

وهبط سهم سيمنس جاميسا 16 بالمئة، فيما تراجع سهم فيستاس المصنعة لتوربينات الرياح 6.9 بالمئة.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

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