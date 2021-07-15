لجنة بمنظمة الصحة العالمية تعارض تقديم إثبات تلقي لقاح كوفيد-19 كشرط للسفر

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(رويترز) - تمسكت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية يوم الخميس بموقفها المعارض لطلب إثبات على تلقي لقاح للوقاية من كوفيد-19 للسفر الدولي وسط جدل متزايد حول منع المسافرين إن كانوا لم يتلقوا اللقاح بعد.

وقالت اللجنة المؤلفة من خبراء إن اللقاحات يجب ألا تكون الشرط الوحيد للسماح بالسفر الدولي بالنظر إلى محدودية التوزيع الدولي للقاحات وعدم عدالة توزيعها من الأساس.

وسبق أن قال خبراء إن طلب إثبات تلقي اللقاح يعمق عدم المساواة ويعزز انعدام التوازن في حق حرية التنقل والسفر.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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