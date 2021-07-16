دول أفريقية تدعو إلى تمويل 100 مليار دولار لصندوق إنمائي تابع للبنك الدولي

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واشنطن (رويترز) - قال البنك الدولي إن 23 رئيسا أفريقيا دعوا يوم الخميس إلى أكبر عملية إعادة تزويد على الإطلاق بقيمة 100 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية، صندوق البنك المعني بمساعدة دول العالم الأشد فقرا.

وذكر البنك الدولي في بيان أن الزعماء حددوا الهدف في إعلان مشترك بعد اجتماع قمة في أبيدجان بساحل العاج.

وعادة ما تعيد الدول الأعضاء في البنك تزويد المؤسسة الدولية للتنمية بالموارد كل ثلاث سنوات، وحددت الحزمة التمويلية السابقة عند 82 مليار دولار لتغطية السنوات المالية من 2021-2023. لكن في أبريل نيسان، دشن البنك دورة إعادة تزويد مبكرة بعد أن أدى تقديم مساندة تمويلية كبيرة لمساعدة الدول على التصدي لجائحة كوفيد-19 إلى خفض موارد المؤسسة.

ويستهدف البنك الدولي استكمال العملية العشرين لإعادة تزويد المؤسسة الدولية للتنمية في ديسمبر كانون الأول، والتي ستغطي السنوات المالية من 2023-2025.

والإعلان الصادر عن الزعماء الأفارقة يشكل أول طلب لهدف لإعادة تزويد بقيمة 100 مليار دولار.

والزعماء الذين اجتمعوا في أبيدجان من أنجولا وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وكينيا وليبريا ومدغشقر وموريتانيا وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وأوغندا ورواندا والسنغال والسودان وتنزانيا وتوجو.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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