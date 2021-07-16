أسعار النفط تهوي مجددا في ظل ترقب المستثمرين لإمداد جديد

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نيويورك (رويترز) - انخفضت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة اليوم الخميس بفعل توقعات بضخ المزيد من الخام في السوق بعد الاتفاق على حل وسط بين اثنين من كبار المنتجين في أوبك وعقب قراءة أسبوعية ضعيفة على نحو مفاجئ للطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

وبلغ خام برنت 73.47 دولار للبرميل عند التسوية، لينخفض 1.29 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.65 دولار عند التسوية، منخفضا 1.48 دولار أو ما يعادل 2.2 بالمئة.

والتراجع استمرار للخسائر التي تكبدها النفط الأربعاء، بعد أن ذكرت رويترز أن السعودية والإمارات توصلتا إلى اتفاق من شأنها تمهيد الطريق نحو الاتفاق على زيادة إمدادات الخام إلى سوق تشهد شحا.

ولم تتم بلورة اتفاق بعد، وقالت وزارة الطاقة الإماراتية إن المناقشات ما زالت مستمرة.

وقال فيل فلين من برايس فيوتشرز جروب "ما زالت تلك القضية الرئيسية، لدينا اتفاق، ليس لدينا اتفاق، وذلك يثير القلق".

انهارت محادثات بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، هذا الشهر بعد رفض الإمارات تمديد اتفاق المجموعة بشأن الإمدادات إلى ما بعد أبريل نيسان 2022، قائلة إن الاتفاق لم يضع في الاعتبار زيادة الطاقة الإنتاجية للإمارات.

وفي الولايات المتحدة، لم يقدم سحب كبير من مخزونات الخام الكثير لدفع الأسعار إذ ركز المستثمرون على ارتفاع مخزونات الوقود في أسبوع تضمن عطلة الرابع من يوليو تموز، حين ترتفع في العادة معدلات قيادة السيارات.

وتتوقع عدة بنوك منها جولدمان ساكس وسيتي ويو.بي.إس أن تظل الإمدادات شحيحة في الشهور المقبلة حتى إذا توصلت أوبك+ إلى اتفاق على رفع الإنتاج.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري إنها ما زالت تتوقع تعافيا قويا في الطلب على النفط العالمي لبقية 2021 وتوقعت أن يصل استهلاك الخام في 2022 إلى مستويات مماثلة لما تم تسجيله قبل جائحة كوفيد-19.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

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