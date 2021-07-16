فورمولا 1 تقدم لمحة من المستقبل بعد الإعلان عن تصميم السيارات الجديدة

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من آلان بولدوين

(رويترز) - قدمت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لمحة من المستقبل يوم الخميس خلال الكشف عن تصميم سيارات الموسم المقبل حيث تخضع الرياضة لتغييرات هائلة لجعل التسابق أكثر تكافئا وإثارة.

وتم الكشف عن نموذج السيارة على هامش جائزة بريطانيا الكبرى مع الاعتماد على إطارات 18 بوصة بوجود غطاء على الإطارين الأمامين وتصميم بسيط و”أكثر حيادية“ للجناحين الأمامي والخلفي لجعل الأمور أسهل على السائقين للسير خلف بعضهم البعض والتجاوز.

كما تغير تصميم أرضية السيارة وسلسلة من التغييرات في الديناميكية الهوائية لزيادة الضغط السفلي لكن وزن السيارات سيكون أثقل من العام الحالي.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 ”السيارات الجديدة ستكون أنيقة ومبسطة ومصممة لتتناسب مع السباق إلى أقصى حد“.

لكن سيارة كل فريق ستكون مختلفة بالتأكيد.

وكان من المفترض أن تدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم الحالي لكنها تأجلت بعد قرار توفير النفقات لمواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال روس براون مدير فورمولا 1 ”هناك فترة مثيرة تنتظرنا مع بداية هذه الحقبة الجديدة ورغم الصراع الرائع في 2021 فما زالت الأمور صعبة على كل سائق لاتباع السائق الذي أمامه خلال السباقات.

”لوائح 2022 ستتعامل مع هذه المشكلة. نريد أن يفوز أفضل سائق، نريد منافسة متكافئة، نريد منافسة مثيرة“.

وحذر نيكولاس تومبازيس، رئيس قطاع السيارات ذات المقعد الواحد بالاتحاد الدولي للسيارات، من أن الوصول إلى منافسة متكافئة ما زال بحاجة إلى بعض الوقت إذا فشلت الفرق في التصميمات الأولية.

وأضاف ”الأمر لن يحدث بين عشية وضحاها. سندرس الحلول التي ستقدمها الفرق وسنواصل العمل من أجل تطويرها. لكننا نؤمن أنه بمرور الوقت ستتحسن الأوضاع بشكل واضح“.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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