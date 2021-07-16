ديوكوفيتش يعلن مشاركته في أولمبياد طوكيو

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(رويترز) - قال نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا إنه سيشارك في منافسات التنس في أولمبياد طوكيو حيث يسعى لمواصلة الطريق نحو إكمال العام الذهبي.

وأكمل ديوكوفيتش الضلع الثالث نحو العام الذهبي بعد فوزه بلقب ويمبلدون ليضيفه إلى لقبي أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة.

ولم يسبق أن فاز أي لاعب بألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في عام واحد وكانت الألمانية شتيفي جراف هي الوحيدة التي فعلت ذلك في تنس السيدات في 1988.

وبعد الفوز بويمبلدون تحدث ديوكوفيتش عن أنه ربما لن يشارك في الألعاب التي تنطلق في 23 يوليو تموز بعد قرار المنظمين بحظر الجماهير بسبب قيود مكافحة جائحة فيروس كورونا.

لكن اللاعب البالغ عمره 34 عاما أعلن حجز تذكرة طائرة إلى طوكيو.

وكتب ديوكوفيتش، الحاصل على برونزية أولمبياد بكين 2008، في حسابه في تويتر "أنا فخور بحزم حقائبي للسفر إلى طوكيو للانضمام إلى فريقنا الوطني للمنافسة على الميداليات الأولمبية".

وأضاف "بالنسبة لي اللعب باسم صربيا يمثل مصدر سعادة وحافزا وسأبذل كل ما في وسعي لجعلكم سعداء".

وكانت مجموعة من أبرز أسماء عالم التنس قررت عدم المشاركة في طوكيو لأسباب مختلفة ومن بينهم روجر فيدرر ورفائيل نادال وسيرينا وليامز وستانيسلاس فافرينكا وسيمونا هاليب.

(إعداد شادي أمير للنشرة العربية)

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