إصابة عضو بالبعثة النيجيرية بكورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو (رويترز) - قالت شبكة أساهي التلفزيونية إن أحد أعضاء البعثة الأولمبية النيجيرية جاءت نتيجة فحصه للكشف عن كورونا إيجابية لدى وصوله إلى مطار ناريتا في العاصمة اليابانية ليل الخميس وإنه أدخل إلى المستشفى جراء ذلك.

وأضافت الشبكة اليابانية أن الشخص المصاب وهو في العقد السادس من العمر ظهرت عليه أعراض خفيفة لكنه أدخل المستشفى بسبب تقدمه في العمر.

وأكدت الشبكة أن هذه هي أول حالة إصابة بكوفيد-19 بين البعثات الأولمبية تنقل للمستشفى في اليابان.

ولم تكشف الشبكة أي تفاصيل عن الشخص المصاب أو جنسه.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة المؤجلة من العام الماضي في 23 يوليو تموز الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس آب المقبل.

(إعداد وتحرير فتحي عبد العزيز للنشرة العربية)

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