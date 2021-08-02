حقائق عن حالات فيروس كورونا في أولمبياد طوكيو2020

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امرأة ترتدي قناعًا وقائيًا للوجه تمشي أمام زخرفة جدارية عليها تميمة أولمبياد طوكيو 2020 وتميمة الألعاب البارالمبية، وسط جائحة فيروس كورونا في طوكيو، اليابان في 28 مايو/ أيار 2021. رويترز / سترينغر.

طوكيو (رويترز) - تقام أولمبياد طوكيو 2020 التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، في ظل ظروف غير مسبوقة بما في ذلك قواعد الحجر الصحي الصارمة لمنع انتشار الفيروس.

ومع ذلك ، ظهر عدد من الحالات بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص المشاركين في الألعاب. فيما يلي الحالات، مع ذكر أحدثها أولاً:

1 أغسطس/ آب: قال منظمو طوكيو 2020 إن نتيجة اختبار 18 شخصًا، من بينهم رياضي مقيم في القرية الأولمبية، جاءت إيجابية لفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي المرتبط بالألعاب منذ 1 يوليو/ تموز إلى 259.

قال توشيرو موتو، الرئيس التنفيذي لأولمبياد طوكيو 2020، إنه من خلال إجراء أكثر من 30 ألف اختبار يوميًا، تمكن المنظمون من تحديد الحالات الإيجابية وعزلها بسرعة واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع انتشار العدوى.

31 يوليو / تموز: انسحب أندويل رايت، لاعب الوثب الطويل في ترينيداد وتوباغو، وسباركل آن ماك نايت من الألعاب بعد أن ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا ، حسبما ذكرت اللجنة الأولمبية في البلاد.

قال منظمون في طوكيو إن الاختبارات أثبتت إصابة 14 متعاقدًا و7 أعضاء من أفراد الألعاب بفيروس كورونا.

30 يوليو / تموز: ثبتت إصابة 27 شخصًا من بينهم 3 رياضيين و4 متطوعين بالفيروس.

29 يوليو / تموز: تم استبعاد لاعب القفز بالزانة سام كندريكس من الولايات المتحدة والألماني تشيارافيجليو من الألعاب الأولمبية بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقال منظمون في طوكيو، إن 24 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس. وقالوا أيضًا إن شخصين مرتبطين بالأولمبياد من الخارج مصابين بفيروس كورونا تم نقلهما إلى المستشفى ولكن لم تكن أي من الحالتين خطيرة.

28 يوليو / تموز: ثبتت إصابة 16 شخصاً، من بينهم اثنان من وسائل الإعلام بالفيروس، حسبما قال منظمو طوكيو.

27 يوليو / تموز: أثبتت إصابة رياضي و5 أشخاص آخرين مرتبطين بالألعاب بفيروس كورونا، حسبما قال المنظمون.

26 يوليو / تموز: انسحب فريق زوجي التنس الهولندي للرجال من أولمبياد طوكيو بعد أن ثبتت إصابة أحدهما، جان جوليان روجر بفيروس كورونا، حسبما قال الاتحاد الدولي للتنس.

قال منظمو طوكيو إن نتائج اختبار 15 شخصا بينهم 3 رياضيين جاءت إيجابية.

25 يوليو / تموز: أصيب مدرب التجديف الهولندي جوزي فيردونكشوت بالفيروس التاجي ودخل في الحجر الصحي لمدة 10 أيام، حسبما ذكرت اللجنة الأولمبية الهولندية.

قال المنظمون إن 10 أشخاص، من بينهم رياضيان وعضو في وسائل الإعلام، أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

24 يوليو / تموز: أثبتت إصابة أحد الرياضيين وعضوين من طاقم الألعاب و 14 متعاقدًا بفيروس كورونا، حسبما قال منظمو ألعاب طوكيو.

فازت اليابانيتان ميكي إيشي وميغومي موراكامي بأول مباراة للسيدات في بطولة الكرة الطائرة الشاطئية بشكل افتراضي بعد انسحاب خصومهما التشيكيين بسبب الإصابة بفيروس كورونا. وقد ثبتت إصابة 6 من أعضاء الفريق الأولمبي التشيكي بالفيروس.

23 يوليو / تموز: ستغيب البلجيكية جيلي جينس عن المشاركة في منافسات الترياتلون الفردية للرجال في الأولمبياد يوم الإثنين بعد أن جاءت نتيجة اختبار كورونا إيجابية، لكنها لا تزال تأمل في السفر إلى طوكيو للتتابع المختلط في 31 يوليو/ تموز، حسبما ذكرت اللجنة الأولمبية الوطنية البلجيكية.

وقال فريقه إن الدراج الألماني سيمون جيشكي كان مصابا بالفيروس وانسحب من سباق الطريق يوم السبت.

قال الاتحاد الملكي الهولندي للتجديف إن اختبار التجديف فين فلوريجن كان إيجابياً في أولمبياد طوكيو ولن يشارك بعد الآن في المنافسة.

قال المنظمون إن 19 شخصًا من بينهم 3 رياضيين وثلاثة أعضاء من وسائل الإعلام أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

22 يوليو / تموز: أصبحت ناوش سلوكوفا ثالث رياضية في الوفد التشيكي يتم اكتشاف إصابتها بالفيروس، حسبما قالت اللجنة الأولمبية التابعة لها. كما ثبتت إصابة بافيل سيروسك وأوندريج بيروزيك من فريقي تنس الطاولة وكرة الطائرة الشاطئية للرجال على التوالي.

قال منظمو أولمبياد طوكيو، إن اثني عشر شخصًا، من بينهم رياضيان يقيمون في القرية الأولمبية، أثبتت إصابتهم بالفيروس. وكان الباقون ستة متعاقدين وأربعة أعضاء من أفراد الألعاب.

21 يوليو / تموز: قالت المتزلجة الهولندية كاندي جاكوبس إنها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا وكانت حزينة لعدم قدرتها على المشاركة في الألعاب.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن لاعبة تايكوندو تشيلية تخطط للانسحاب من الألعاب بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وقال المنظمون إن ثمانية أشخاص، من بينهم رياضي ليس مقيمًا في اليابان وستة متعاقدين ، أثبتت إصابتهم بالفيروس. ولم يتم الكشف عن اسم وجنسية وتفاصيل أخرى للرياضي.

20 يوليو / تموز: ثبتت إصابة تسعة أشخاص، من بينهم رياضي يقيم في القرية الأولمبية ، بفيروس كورونا الجديد ، حسبما قال المنظمون. وكان الثمانية الآخرون عاملاً متطوعًا وعضوًا في فريق الألعاب وستة متعاقدين.

19 يوليو / تموز: ثبتت إصابة ثلاثة أشخاص - أحد أفراد فريق الألعاب، وعضو في وسائل الإعلام، ومقاول واحد - حسبما قال المنظمون. تم تصنيف 21 شخصًا في وفد كرة القدم في جنوب إفريقيا على أنهم على اتصال وثيق، بعد إيجابية بعد نتائج الاختبارات الإيجابية لاثنين من لاعبي كرة القدم. تم تعديل عدد الاتصالات الوثيقة في وقت لاحق إلى 18 شخصًا.

لا يزال بإمكان الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم من جهات الاتصال الوثيقة المشاركة في المنافسة إذا أعادوا نتيجة اختبار سلبية في غضون ست ساعات من بدء الحدث.

يقول فريق الجمباز الأمريكي إن الاختبارات البديلة في فريق الجمباز النسائي في الولايات المتحدة إيجابية والبديل الآخر هو الاتصال الوثيق. بقوا في المعسكر التدريبي للفريق شرق طوكيو.

18 يوليو / تموز: ثبتت إصابة عشرة أشخاص، بينهم اثنان من لاعبي كرة القدم من جنوب إفريقيا يقيمون في قرية الرياضيين ، حسبما قال المنظمون. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على رياضيين إيجابيين داخل القرية. والآخرون رياضيون يخدمون في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ، وعضو واحد من وسائل الإعلام، ومقاول واحد، وخمسة أفراد في الألعاب.

17 يوليو / تموز: خمسة عشر شخصًا أثبتت إصابتهم بالفيروس، كما قال المنظمون، بما في ذلك الحالة الأولى في قرية الرياضيين - زائر من الخارج شارك في تنظيم الألعاب. الباقون اثنان من وسائل الإعلام وسبعة متعاقدين وخمسة أعضاء من فريق الألعاب.

16 يوليو / تموز: جاءت نتيجة اختبار أحد أعضاء الوفد الأولمبي النيجيري إيجابية في مطار ناريتا، حسبما أفادت وسائل الإعلام. يقول تلفزيون أساهي إن الشخص، في الستينيات من عمره، يعاني من أعراض خفيفة فقط، لكن تم نقله إلى المستشفى بسبب عمره والظروف الموجودة مسبقًا، مضيفًا أن ذلك كان أول دخول إلى المستشفى لزائر مرتبط بالأولمبياد.

قال المنظمون إن أحد غير المقيمين المرتبطين بالأولمبياد ويخدم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا إيجابية للفيروس، دون تقديم مزيد من التفاصيل. يقول المنظمون إن ثلاثة مقاولين في طوكيو 2020، وجميعهم من المقيمين في اليابان، أثبتت إصابتهم بالفيروس.

15 يوليو / تموز: تم تصنيف ثمانية رياضيات من فريق الرجبي النسائي الكيني على أنهم على اتصال وثيق بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا على متن رحلتهم إلى طوكيو ، حسبما قال مسؤول في مدينة كورومي ، حيث كان من المقرر أن يعقدوا معسكرًا تدريبيًا.

أفادت اللجنة المنظمة أن رياضيًا أولمبيًا خاضع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا أثبتت إصابته بالفيروس قبل انتقاله إلى القرية الأولمبية ، دون الخوض في التفاصيل. وتقول إن أحد أفراد الألعاب وأربعة متعاقدين مع طوكيو 2020 جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية.

14 يوليو / تموز: أظهرت نتائج اختبار مدلك لفريق الرغبي الروسي للسيدات نتائج إيجابية، مما أجبر الفريق على العزلة لمدة يومين ، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية. أكد المسؤولون في موناكاتا ، جنوب غرب اليابان ، أن أحد الموظفين نُقل إلى المستشفى ويقولون إنه لا يمكن اعتبار أي من أعضاء الفريق على اتصال وثيق.

الفريق الأولمبي للاجئين يؤجل وصوله إلى اليابان بعد أن أظهرت نتائج فحص رسمي للفريق إيجابية في الدوحة.

قال مسؤول في المدينة إن سبعة موظفين في فندق في هاماماتسو بوسط اليابان ، حيث يقيم العشرات من الرياضيين البرازيليين ، جاءت إيجابية.

تم عزل 21 عضوًا من فريق الرجبي الجنوب أفريقي بعد أن يُعتقد أنهم على اتصال وثيق بقضية على متن رحلتهم.

9 يوليو / تموز: اختبار رياضي إسرائيلي إيجابي ، بحسب التقارير.

4 يوليو / تموز: جاءت نتيجة اختبار أحد أعضاء فريق التجديف الصربي إيجابيًا لدى وصوله. أعضاء الفريق الأربعة الآخرون معزولون كجهات اتصال وثيقة.

23 يونيو/ حزيران: اختبار رياضي أوغندي إيجابي، وفقًا لمسؤولي إيزوميسانو.

20 يونيو/ حزيران: نتيجة اختبار مدرب من الفريق الأوغندي إيجابي عند وصوله إلى مطار ناريتا وتم وضعه في الحجر الصحي في منشأة مخصصة من قبل الحكومة. يتوجه باقي أعضاء الفريق بالحافلة إلى مدينتهم المضيفة، إيزوميسانو.

(من إعداد كيوشي تاكيناكا وإلين لايز ؛ تحرير مايكل بيري ، لينكولن فيست ، كيم كوجيل ، تيموثي هيرتيدج ، كاريشما سينغ وكلير فالون، النص الأصلي باللغة الإنكليزية، الترجمة من إعداد nippon.com)